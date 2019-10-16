"Просто завораживает!" В сети появилось красивейшее видео Киева с высоты птичьего полета

В сети появилось красивое видео Киева, снятое с высоты птичьего полета. На нем под спокойную музыку показаны наиболее привлекательные локации столицы. Ролик восхитил пользователей, они принялись активно комментировать его.

Видео разместили на странице "Чудесный Киев" в Facebook. На нем изображены скульптура "Родина-Мать", арка Дружбы народов, центр Киева со старинными церквями, новыми дорогами и мостами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Теперь и вы можете полетать над Киевом, окунувшись в его туман и тишину, наслаждаясь пением птиц и красотой тех кадров, что в обычные дни мы просто не замечаем!" – коротко подписали ролик.

В сети появилось видео Киева с высоты птичьего полета Скриншот

За несколько суток пост набрал более 2,6 тысяч лайков и 860 распространений. Пользователи сети принялись восхищенно комментировать видео.

"Восхитительно!", "Красота неимоверная, просто завораживает", "Боже, какой молодец автор! Какой замысел! Какое воплощение! Ведь, наверное, это был громадный труд, много вылетов, чтобы поймать именно такой вид... Получилось просто потрясающе. Громадная благодарность автору за его талант и труд", "Красотище", "Вау, как красиво!" – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, около года назад в сети показали впечатляющее видео утреннего Киева в тумане, снятое беспилотником с высоты птичьего полета. Авторы утром 7 ноября запечатлели монументальную скульптуру "Родина-мать" и Софийскую площадь.

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