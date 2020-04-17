Появление пылевых бурь, в частности в Киеве и области 16 апреля, свидетельствует о крайней степени распаханности земель в Украине.

Об этом заявили экологи Украинской природоохранной группы. Они назвали масштабы этого явления в стране впечатляющими.

Во-первых, буря передвигалась с запада на восток, то есть не из типично засушливых регионов. Во-вторых, песчаная буря началась в потенциально наиболее влажный период года (когда север и центр Украины должны переживать пик весенних паводков).

Пылевая буря Facebook/Alexei Vesyoliy

Украина, как отметили в УПГ, уже является лидером в Европе по доле распаханных земель. Так, 54% площади государства занимают перепаханные земли, ежегодно эта площадь растет.

В то же время законодательство, подчеркнули экологи, требует прекратить работы на не менее 15% распаханных земель.

"Лучшее, что можно сделать, чтобы перепаханная почва завтра не оказалось в сотнях километрах от наших полей – остановить новые распашки, вывести с обработки все участки на склонах и максимально увеличить пестроту агроландшафта, вернув природное состояние максимальному количеству участков", – сказано в сообщении Украинской природоохранной группы.

Пылевая буря в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев и область накрыло густой пылью, сорвался мощный песчаный ураган.