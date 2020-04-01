В сети появилось впечатляющее видео с почти полностью пустым Киевом во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, снятое с высоты птичьего полета.

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Ролик под названием Streets of Kyiv Under Quarantine 29 марта опубликовал режиссер, продюсер Валентин Кондратюк на своем Youtube-канале. На видео была наложена довольно необычная музыка, которая прибавила ему еще большей таинственности (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на ролике изображены те локации Киева, которые просто невозможно представить почти пустыми в обычный день. Это и Майдан Незалежности, и Подол, и вход на станцию метро "Университет", и центральный железнодорожный вокзал, и новый пешеходно-велосипедный мост. Но во время карантина даже в этих местах не было людей, только иногда в кадр попадали авто.

Пустой Киев во время карантина показали на видео

"Вспышка COVID-19 оставила город Киев в состоянии изоляции. Давайте посмотрим на улицы утреннего Киева. Оставайся дома!" – написал Кондратюк.

На странице продюсера в Instagram это видео за несколько дней насобирало более 11 тысяч просмотров и немало комментариев.

"Невероятно! Впечатляющее зрелище!", Невероятная работа, обожаю такой Киев", "И я помню его таким", "Приятно наблюдать, как город отдыхает от людей и нашего равнодушия. Уверена, что это видео войдет в историю", – написали они.

Комментарии под видео Скриншот

Комментарии под видео Скриншот

Комментарии под видео Скриншот

Комментарии под видео Скриншот

Комментарии под видео Скриншот

Количество лайков под видео Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 669.

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