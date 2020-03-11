Пурим 2020: как отпраздновали в Киеве. Яркие фото и видео

Киев, как и многие другие города и страны, с вечера 9 марта и до вечера 10 марта отмечал еврейский праздник Пурим. В частности, масштабное и яркое шоу для детей показали в помещении Национального цирка Украины.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей все важные детали о Пуриме, а также его праздновании в столице Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим: что это за праздник?

Пурим – это еврейский праздник, установленный согласно библейской Книге Есфирь. Его отмечают в память о спасении евреев, которые проживали на территории Древней Персии, от истребления в период правления царя Ахашвероша.

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Сам праздник всегда разделен на две части: день веселья и пира, а также день поста и молитв. В 2020 году Пурим отмечали с вечера 9 марта до вечера 10 марта.

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Как Пурим отпраздновали в Киеве?

В Киеве в Национальном цирке Украины для детей в честь празднования Пурима устроили шоу с животными, танцами и песнями. Туда пришло около 2000 малышей.

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Соответствующие фото разместил на своей странице главный раввин Украины Азман Моше Реувен в Facebook. Он также снял видео, рассказав детально о Пуриме и поздравив людей.

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

А на сайте Jewish уточнили, что в цирке еврейские дети смогли посмотреть номер с тиграми и пони. Для малышей зачитали Свиток Эстер, а клоуны старались их рассмешить. Также во время празднования в цирке звучали песни к Пуриму.

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Пурим 2020 в Киеве Facebook/Главный раввин Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 21 и 22 марта 2019 года праздновали Пурим – день, в который принято веселиться, наряжаться в костюмы, много есть и пить. А в сети появилось много красочных фото и видео с карнавала, который провели в городе Холон.

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