Прыгнули под поезд: дети переполошили киевское метро. Фотофакт

В киевском метро подростки ради забавы прыгнули под поезд.

Соответствующий момент успел запечатлеть на камеру местный житель Алексей Масловец и опубликовав снимки на своей странице в Facebook.

"Герои дня. Прыгнули под поезд", – подписал он фото.

Так, двое подростков побежали прямо перед составом по рельсам.

Масловец пояснил, что дети прыгнули под колеса, "чтобы поезд над ними проехал". На вопрос пользователей он также ответил, что дети остались живы.

"Убежали. Одного правда женщина сумкой избила", – пояснил мужчина.

Пользователей сети возмутила беспечность экстремалов.

"Дурные на голову", "Надеюсь, она его по голове била", "Как они еще выжили", "Жаль, что мало избила", – возмутились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в сети опубликовали видео, на котором экстремалы бегали по крыше поезда киевского метрополитена.