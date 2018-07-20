Провокация или беспредел? Под Киевом полиция задержала популярного блогера

В четверг, 19 июля, в Борисполе полиция задержала популярного блогера Александра Куницкого и практически заблокировала его в личном автомобиле (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Правоохранители обвиняют его жену в ДТП и хотят забрать машину на штрафплощадку. О развитии событий Куницкий регулярно сообщает на своей странице в Facebook.

В процессе конфликта мужчина, не понимая, чем обоснованны претензии полицейских и якобы применение силы к его супруге (по словам женщины, во время разборок ее дергали за руки), обозвал одного из них, после чего на него надели наручники и взяли под стражу. Со временем блогера все же освободили, однако не позволили покинуть место ЧП.

Как пишет Куницкий, пытаясь найти предлог для конфискации авто, копы устроили круглосуточное дежурство возле него. Поддержать заблокированного блогера приехали множество его поклонников. Кроме того, они препятствовали эвакуации его транспортного средства. Однако полиция продолжила настаивать на своем и пригрозила мужчине штурмом.

"Ситуация в Борисполе набирает обороты! Полиция планирует штурм моего автомобиля и конфискацию его на штрафплощадку! За что? Смотрите на видео! Полиция обвиняет мою жену в ДТП!" — написал он.

В свою очередь, пользователь Эрик Хартманн изложил альтернативную версию случившегося, отметив, что поддерживает позицию полицейских, поскольку Куницкий спровоцировал их на конфликт и, к тому же, нарушил правила дорожного движения.

"Умышленная провокация, увидел копов, пересек сплошную линию, дальше нужно съеб*ться, выскочить из машины, а когда тебя догонят, кричать: "Я не не я, хата не моя, а вы докажите, что ехал я, а не жена", — пишет он, отмечая, что еще больше обострять ситуацию блогер начал после того, как правоохранители показали ему запись со своих нагрудных камер, зафиксировавшую его некорректное поведение.

Хартманн добавил, что считает сложившуюся ситуацию неудачной пиар-акцией Куницина ради рекламы себя как блогера. "Плохо, очень плохо. Это фиаско, братан. Разочарован", — подытожил он.

Задержание Куницкого Facebook Александра Куницкого

Задержание Куницкого Facebook Александра Куницкого

Задержание Куницкого Facebook Александра Куницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июля в аэропорту "Борисполь" неизвестные силовики полчаса удерживали руководителя Киевской областной организации партии "Батьківщина" Константина Бондарева в зоне, которая предшествует таможенному и паспортному контролю.