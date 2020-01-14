Противники рынка земли перекрыли центр Киева: появились фото

Противники принятия закона о рынке земли устроили митинг в центре Киева и перекрыли улицу Грушевского на подъезде к правительственному кварталу.

Соответствующие фото опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews. Отмечается, что люди ходят по пешеходному переходу таким образом, чтобы пропускать транспорт только по несколько автомобилей. Также протестующие перекрыли улицу Шелковичную.

Протестующие перекрыли центр Киева PavlovskyNews

Протестующие перекрыли центр Киева PavlovskyNews

В свою очередь на сайте Национальной полиции отметили, что для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Отметим, что в повестке дня Верховной Рады Украины на 14 января не запланировано голосование за второе чтение законопроекта об открытии рынка земли.

Протестующие перекрыли центр Киева PavlovskyNews

Протестующие перекрыли центр Киева PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 декабря протестующие также митинговали под Верховной Радой Украины. На демонстрации вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

Акция переросла в побоище, во время которого протестующие начали бросаться камнями, а полиция применила слезоточивый газ.

Со временем протестующие под Верховной Радой начали устанавливать палаточный городок. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт в центре Киева.

Правоохранители решили вмешаться в ситуацию и между ними и пикетчиками снова начались схватки.

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