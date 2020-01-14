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14 января • обновлено в 10:29
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/ Жизнь столицы

Противники рынка земли перекрыли центр Киева: появились фото

1.2т
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Противники принятия закона о рынке земли устроили митинг в центре Киева и перекрыли улицу Грушевского на подъезде к правительственному кварталу.

Соответствующие фото опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews. Отмечается, что люди ходят по пешеходному переходу таким образом, чтобы пропускать транспорт только по несколько автомобилей. Также протестующие перекрыли улицу Шелковичную.

Протестующие перекрыли центр Киева

Протестующие перекрыли центр Киева

PavlovskyNews

Протестующие перекрыли центр Киева

Протестующие перекрыли центр Киева

PavlovskyNews

В свою очередь на сайте Национальной полиции отметили, что для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Отметим, что в повестке дня Верховной Рады Украины на 14 января не запланировано голосование за второе чтение законопроекта об открытии рынка земли.

Протестующие перекрыли центр Киева

Протестующие перекрыли центр Киева

PavlovskyNews

Протестующие перекрыли центр Киева

Протестующие перекрыли центр Киева

PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли Акции протеста в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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фил филька
фил филька
странно что красных шариков на фото не видно)) толя тоже против продажи - мог бы и объединиться с активистами)
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