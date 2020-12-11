Протестанты пожаловались Кличко на "ведьминский атрибут" на главной новогодней елке

Представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.

В своем обращении Совет евангельских протестантских церквей назвал установку спорного дизайнерского элемента украшения верхушки елки пренебрежением религиозными чувствами украинцев. В документе напомнили, что испокон веков елка увенчивалась звездой, которая являлась символом Рождественской звезды, которая вела мудрецов на поклонение новорожденному Христу.

По мнению подписантов обращения, шляпа воспринимается как "ведьминский атрибут". Также они отметили, что новогоднее дерево расположено на Софийской площади, которая имеет сакральное значение для всех украинских христиан.

Представители церквей предположили, что автор композиции разместил шляпу на верхушке елки непреднамеренно, из-за непонимания символического смысла украшения, и не хотел оскорбить религиозные чувства верующих.

Тем не менее, они аппелировали к личным христианским убеждениям столичного мэра и попросили заменить " колдовской колпак" традиционной звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новогодние праздники-2021 в Киеве будут установлены три тематические елки. По словам основателя проекта FolkUkraine, который является организатором новогодних празднований в столице, Игоря Добруцкого, елка, установленная на Софийской площади, олицетворяет волшебный лес.