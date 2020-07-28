Протасов Яр в Киеве снова получил статус зеленой зоны

Протасов Яр в Соломенском районе Киева снова получил статус зеленой зоны.

Об этом написала пресс-служба Киевского городского совета на своем сайте. Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га на улице Николая Амосова, расположенном в парке отдыха Протасов Яр.

Отмечается, что эта зеленая зона еще с 1966 года является парком. Однако, несмотря на статус, около 30 гектаров леса в прошлом раздали частным фирмам. Так, в 2002 году участок на Николая Амосова перевели из территории зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки.

"На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киев. И там планировалась застройка", – говорится в сообщении.

Киевляне неоднократно требовали вернуть участку статус зеленой зоны и изменить целевое назначение части земель Протасова Яра.

"Сегодня (28 июля. – Ред.) Киевсовет принял решение, согласно которому отменил изменения в Генеральный план столицы и перевел участок на улице Николая Амосова с территории жилой и общественной застройки в территорию зеленых насаждений общего пользования", – пояснили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще недавно мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что подготовил проекты решений Киевсовета по Протасову Яру.