Пропагандист Корчевников опять прибыл в Киев. Опубликовано фото

Кремлевский пропагандист Борис Корчевников вновь посетил Киев.

Об этом известный ранее российский актер и звезда сериала "Кадетство" сообщил в Instagram в понедельник, 19 октября.

Пропагандист опять посетил Киев. Instagram Бориса Корчевникова

Он опубликовал фото, сделанное на въезде в украинскую столицу, как в ленте, так и в Stories. Корчевников оставил снимок почти без подписи, добавив лишь эмодзи "сердце".

Пропагандист опять посетил Киев. Instagram Бориса Корчевникова

Отметим, после оккупации Крыма Корчевников несколько раз незаконно посещал полуостров, а во время своих эфиров на пропагандистских российских телеканалах неоднократно называл украинцев "хунтой" и "фашистами".

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году Корчевников также посетил Киев в октябре, заявив, что чувствовал себя "как в гостеприимном доме" и к нему везде относились тепло.