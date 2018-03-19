Прогноз погоды в Киеве: синоптики предупредили о морозе и гололедице

В Киеве 19 марта будет морозная погода без существенных осадков, на дорогах столицы – гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

"По прогнозам синоптиков, в первый день недели будет облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 7-12 м / с, температура 5-7 ° мороза", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к ДТП, не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Пешеходам советуют ходить не спеша, ноги необходимо слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать нужно на всю подошву. Также не следует держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.

"Если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз", – отметили в КГГА.

Как сообщал "Обозреватель", существенного потепления в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит, по крайней мере зима будет еще властвовать в ближайшие пять дней. Согласно прогнозу синоптиков, настоящая весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.