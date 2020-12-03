Под Верховной Радой устроили массовые протесты. Фото и видео

В четверг, 3 декабря, профсоюзы снова вышли на массовую акцию протеста под Верховную Раду Украины. После формирования колонны возле стадиона "Динамо" шествие двинулось к Площади Конституции, где запланирован пикет.

Как сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины, участники митинга требуют отозвать из парламента законопроекты, которые они считают антисоциальными и антипрофсоюзными. Также люди возмущены задолженностью по зарплатам и рейдерством (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, протестующие настаивают на выполнении обязательств относительно надлежащего финансирования госпредприятий – в первую очередь оборонного комплекса, космической отрасли и авиастроения, машиностроительного комплекса и АПК.

Еще одно требование организаторов пикета – обеспечение достаточного финансирования медицины, образования и культуры. К акции присоединились профсоюзы представителей этих сфер деятельности. Их поддержали предприниматели.

Как сообщал OBOZREVATEL: