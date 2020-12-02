Профсоюзы и предприниматели устроили протесты под Радой

Виктория Довгань Жизнь столицы 10:30, 2.12.2020 Обновлено: 11:58, 2.12.2020

В среду, 2 декабря, представители профсоюзов и предприниматели устроили акции протеста под Верховной Радой Украины.

Отметим, что на сайте Федерации профсоюзов Украины, появилось заявление, в котором озвучили претензии к власти. В частности, граждане недовольны манипуляциями с Трудовым кодексом, препятствованием правозащитной деятельности профсоюзов, арестом собственности ФПУ и прочим (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нарушаются пакты о правах человека, Соглашение об ассоциации Украина – ЕС, глава 13 "Труд" Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Отменено более 400 законов и нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, санитарных норм. Растет задолженность по заработной плате, безработица, откладывается повышение минимальной заработной платы и пенсий до фактического прожиточного минимума", – отметили члены профсоюзов.

Протесты ФЛП под зданием парламента продолжились.
Представители профсоюзов и ФЛП митингуют под Радой.

Кроме того, под украинским парламентом прошел еще один митинг против принятия законопроекта №4142, который предусматривает введение ответственности за отказ вакцинировать детей. Согласно документу, при отказе родители будут обязаны написать заявление.

Однако протестующие считают, что в стране якобы готовят принудительную вакцинацию и назвали это "медицинской тиранией". Впрочем, эта акция провалилась, поскольку на нее пришло очень мало людей.

Противники вакцинации под Верховной Радой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Харькове решили управлять городом без Кернеса

Великобритания первой в мире одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

В "Слуге народа" заявили об эффективности общественных работ для коррупционеров

Реальность такова: Кремль сам не уйдет с Донбасса

Лукашенко заподозрил НАТО в создании военной группировки для захвата Беларуси