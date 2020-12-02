Профсоюзы и предприниматели устроили протесты под Радой
Участники недовольны манипуляциями с Трудовым кодексом
Также люди требуют повышения минималки, пенсий и выплаты долгов по зарплатам
В среду, 2 декабря, представители профсоюзов и предприниматели устроили акции протеста под Верховной Радой Украины.
Отметим, что на сайте Федерации профсоюзов Украины, появилось заявление, в котором озвучили претензии к власти. В частности, граждане недовольны манипуляциями с Трудовым кодексом, препятствованием правозащитной деятельности профсоюзов, арестом собственности ФПУ и прочим (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Нарушаются пакты о правах человека, Соглашение об ассоциации Украина – ЕС, глава 13 "Труд" Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Отменено более 400 законов и нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, санитарных норм. Растет задолженность по заработной плате, безработица, откладывается повышение минимальной заработной платы и пенсий до фактического прожиточного минимума", – отметили члены профсоюзов.
Кроме того, под украинским парламентом проходит еще один митинг против принятия законопроекта №4142, который предусматривает введение ответственности за отказ вакцинировать детей. Согласно документу, при отказе родители будут обязаны написать заявление.
Однако протестующие считают, что в стране якобы готовят принудительную вакцинацию и назвали это "медицинской тиранией".
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря предприниматели со всей Украины собрались на налоговый "майдан". Митингующие перекрывали движение в правительственном квартале, в обоих направлениях по улице Грушевского.
В частности, люди требовали не ужесточать карантин для малого бизнеса и просили принять законопроекты с налоговыми упрощениями.
Позже протестующие перекрыли Крещатик, извинившись за это перед жителями столицы.
В итоге парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для ФЛП на год – до января 2022 года.