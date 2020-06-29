Профессор Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии

Кирилл Лютый Жизнь столицы 18:45, 29.06.2020

Известный украинский 82-летний филолог Александр Пономарив доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

По его словам, Пономарив упал и сломал два позвонка. Ему уже сделали операцию.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", – добавил Литвиненко.

Александр Пономарив – доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. Также он является заместителем главы Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее умер украинский композитор Мирослав Скорик. Он ушел из жизни в 81-летнем возрасте.

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Кияни Жизнь столицы

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