Известный украинский 82-летний филолог Александр Пономарив доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

По его словам, Пономарив упал и сломал два позвонка. Ему уже сделали операцию.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", – добавил Литвиненко.

Александр Пономарив – доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. Также он является заместителем главы Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко.

Профессор Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии

Профессор Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии

Как писал OBOZREVATEL, ранее умер украинский композитор Мирослав Скорик. Он ушел из жизни в 81-летнем возрасте.