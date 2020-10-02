Запитують — чому не можна підтримувати в діючій редакції проект закону про столицю, ухвалення якого в другому читанні дуже сильно педалює нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін. Відповідь — нижче, це рекомендації наших европейських партнерів - пряма мова!

На основі наведеного вище аналізу та з метою забезпечення відповідності законопроекту вимогам Хартії, іншим стандартам Ради Європи та усталеній європейській практиці слід враховувати такі основні рекомендації:

a. Чітко юридично встановити, що виконання Київським магістратом рішень, прийнятих під час здійснення власних повноважень, наданих законом міській владі, не підлягає нагляду за належністю/доцільністю з боку голови Київської міської державної адміністрації.

b. Передбачити чітку правову норму про те, що під час виконання делегованих повноважень міська влада повинна мати змогу "на власний розсуд пристосовувати свою діяльність до місцевих умов" (частина п’ята статті 4 Хартії).

c. Чітко встановити, що принцип домірності/пропорційності є критерієм здійснення функції нагляду з боку голови Київської міської державної адміністрації за виконанням повноважень, що делеговані згідно з цим законом міській владі (частина третя статті 8 Хартії).

d. Передбачити, що усі акти, ухвалені головою Київської міської державної адміністрації (включаючи накази/приписи), які стосуються міської влади, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

e. Прибрати положення, які є занадто детальними і надмірно обмежують повноваження міської влади, як зазначено у цьому висновку, включаючи положення про внутрішню структуру міської влади, про заступників міського голови і головного архітектора міста, про ратуші; переглянути положення, що ускладнюють загальні правові норми, а саме – про міжмуніципальне співробітництво (процедура погодження і підписання договорів про співробітництво територіальних громад), про просторове планування (регулярність внесення змін до стратегічних документів розвитку просторового планування міста Києва) тощо.

f. Прибрати право голови Київської міської державної адміністрації брати участь і виступати на засіданнях Київської міської ради.

g. Передбачити ефективні рішення, спрямовані на усунення тупикової ситуації у просторовому плануванні в межах Київської метрополійної (приміської) території та правові підстави для створення конкретних форм міжмуніципального співробітництва (звіт за результатами відповідного Фахового огляду Ради Європи міг би допомогти у цьому).

h. Особливу увагу слід приділити часовому графіку реформи і перехідному періоду для запровадження нових механізмів управління як на рівні міста, районів у місті, так і міської державної адміністрації.