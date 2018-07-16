Продержится всю неделю: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

В Киеве в понедельник, 16 июля, сохранится теплая погода без существенных осадков. Воздух прогреется до +26 градусов.

Однако уже с 17 июля в столице начнется незначительно похолодание, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Синоптическая благодать перенесется на понедельник. +26 тепла и если и будет дождь, то локальный. А во вторник похолодает и пройдут более решительные дожди", ― написала она.

По данным Украинского гидрометцентра, небольшие грозы 16 июля могут пройти по всей Киевской области. Температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

meteo.gov.ua

17 июля, по прогнозам метеорологов, в столице и области тоже пройдут дожди и грозы. Температура воздуха в Киеве достигнет 24 градусов. Этот прогноз сохранится для Киева до пятницы, 20 июля.

Как писал OBOZREVATEL, с 16 июля в Украине началась неделя гроз и дождей. Синоптики обещают, что сухо будет только в южных областях Украины.