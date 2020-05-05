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6 мая • обновлено в 06:58
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Проблема актуальна: появились новые данные по загрязнению воздуха в Киеве

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В Киеве в период с 28 апреля по 4 мая снизилась концентрация диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе.

Однако их гранично допустимая концентрация все еще находится на превышенном уровне, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Бориса Срезневского.

Выявлено превышение взвешенных веществ (пыль) в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади и улицы Александра Довженко.

Содержание диоксида серы, в 2 раза выше допустимого, зафиксировано на Демеевской площади и проспекте Победы, а также в 1,3-1,7 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки, 37, где среднесуточный содержание не превышал уровень.

Содержание диоксида азота в 5,2-7,6 раза превышено на проспекте Победы, улице Инженера Бородина, Демеевской и Бессарабской площадях и в 4,5-4,9 раза - на Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; в 2,5-3,8 раза - на других постах города, исключая проспект Науки.

Также зафиксировано превышение в 3,1-3,2 раза предельно допустимой концентрации формальдегида на проспектах Победы и Оболонском и в 2,6-2,8 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки.

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

LIGA.net

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Киев даже на время стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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