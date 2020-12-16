Огромную пробку в центре Киева показали на видео с высоты

В сети появилось зрелищное видео масштабных пробок в Киеве, которые фактические парализовали движение в столице вечером вторника, 15 декабря.

Кадрами, снятыми с высоты, поделился Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ролик из ТЦ Gulliver снял житель столицы. Он показал, как выглядят бульвар Леси Украинки и улица Мечникова возле бизнес-центра "Парус".

На записи видно, что автомобили не двигаются, а пробки растянулись на огромные расстояния.

Источник видео – "Киев Оперативный":

Напомним, пробки в столице вечером 15 декабря достигали 8 баллов. Они образовались из-за протестов митингующих и дорожно-транспортных происшествий.

В частности, накануне в Соломенском районе на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения. Автомобили могли двигаться лишь по одной полосе.

Когда столбы упали, на мосту было плотное движение транспортных средств. Наклоняться начала сперва одна опора, потянув за собой еще две. В сети показали момент ЧП. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, 15 декабря в столице Украины устроили акцию "SaveФОП" (эту инициативу связывают с собственником сети "Эпицентр" Александром Герегой). Протестующие перекрыли дороги, что также усложнило движение.

На митинге "SaveФОП" предприниматели требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса. На Майдане Незалежности произошли столкновения, в результате чего пострадали полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 декабря также образовалась толкучка в метро. Это связано с тем, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" были перекрыты из-за сообщения о минировании.