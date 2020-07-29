Киев сковали пробки: какие дороги лучше объехать. Карта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 12:33, 29.07.2020 Обновлено: 12:33, 29.07.2020

Киев в среду, 29 июля, сковали пробки. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, улицы Дегтяревскую, Елены Телиги, Александра Довженко, Юрия Ильенко, Богатырскую.

В центре остановились бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Большая Житомирская, Петровская аллея, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Гаванском мосту.

На левом берегу пробки сковали Бориспольское шоссе, улицы Центральную, Строителей, Миропольскую, а также Броварский проспект.

Пробки в Киеве 29 июля
Скриншот
Пробки в Киеве 29 июля
Скриншот
Пробки в Киеве 29 июля
Скриншот
Пробки в Киеве 29 июля
Скриншот
Пробки в Киеве 29 июля
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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