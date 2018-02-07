В Киеве из-за непогоды возник транспортный коллапс: на дорогах - десятки ДТП

В Киеве из-за ухудшения погодных условий произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, на дорогах – транспортный коллапс.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
На Ирпенской трассе в направлении Киева столкнулись сразу три автомобиля. От удара одну машину выбросило в кювет.
Кроме того, на улице Электриков образовалась пробка из-за аварии грузовика и легкового автомобиля.
Возле станции метро "Сырец" в направлении площади Марченко Smart протаранил автомобиль "скорой помощи".
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Глевахе, в направлении Киева. На скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей.
В результате аварии образовалась пробка длиной 2 км.
На улице Газопроводной из-за гололеда столкнулись четыре автомобиля.
Отметим, по данным Google Maps, в городе наблюдаются 6-балльные пробки. В заторах полностью стоит центр города, сложная ситуация также и на подъездах к столице.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве придумали, как решить вопрос с пробками.
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