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В Киеве из-за непогоды возник транспортный коллапс: на дорогах - десятки ДТП

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В Киеве из-за ухудшения погодных условий произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, на дорогах – транспортный коллапс.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

На Ирпенской трассе в направлении Киева столкнулись сразу три автомобиля. От удара одну машину выбросило в кювет.

Кроме того, на улице Электриков образовалась пробка из-за аварии грузовика и легкового автомобиля.

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Возле станции метро "Сырец" в направлении площади Марченко Smart протаранил автомобиль "скорой помощи".

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Глевахе, в направлении Киева. На скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей.

В результате аварии образовалась пробка длиной 2 км.

На улице Газопроводной из-за гололеда столкнулись четыре автомобиля.

Отметим, по данным Google Maps, в городе наблюдаются 6-балльные пробки. В заторах полностью стоит центр города, сложная ситуация также и на подъездах к столице.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве придумали, как решить вопрос с пробками.

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Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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