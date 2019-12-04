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4 декабря • обновлено в 15:55
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Пробки в Киеве показали с высоты птичьего полета: впечатляющее видео

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Киев почти каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Появилось впечатляющее видео с высоты птичьего полета.

Одним из самых оживленных является проспект Победы, в том числе и участок возле станции метро "Житомирская". OBOZREVATEL удалось снять видео огромных очередей машин с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как проспект Победы полностью заполнили автомобили жителей города и гостей столицы Украины. В пробках застряли как обычные легковушки, так и целые автобусы с людьми.

Новости
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Пробки в Киеве показали с высоты птичьего полета

Пробки в Киеве показали с высоты птичьего полета

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев попал в антирейтинг городов мира с самыми большими пробками. Урбанисты забили тревогу, ведь город с каждым годом становится все менее комфортным для жизни. Журналист издания узнал, почему дальше будет только хуже.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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