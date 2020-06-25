Це пам’ятник керівникові української держави і нашому найвидатнішому історику Михайлові Грушевському в центрі Києва! Нагадаю, що до пам'ятника Грушевському покладають квіти на офіційні свята керівники Держави!

А це - Будинок вчителя, історичний будинок українського парламенту 1917-1918 років, де створювалася незалежна держава і який нібито ремонтується місцевою владою за незнаним для громади проектом.

Тим часом, команда мера і забудовники знайшли майже 500 мільйонів у нашому з вами бюджеті для насипання на 4 га Труханового острова нового піску і прокладки плитки з асфальтом та десятки мільйонів для фонтана із чугуну на Володимирській гірці для 4 пам'ятника Архістратигу Михаїлу.

І ці люди називають себе українською владою в українській столиці?!

П.С. А тепер не про владу, а про нашу "наукову еліту".

Поруч із цим "українським соромом" знаходяться будівлі, де працюють керівники Національної Академії наук і Київського Національного Університету Тараса Шевченка.

Вони кожного дня проходять повз і як завжди мовчать, бо влади змінюються, а вони десятиріччями продовжують керувати!