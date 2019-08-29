Причастна к незаконной деятельности: в Киеве расчистку ручья Вита доверили сомнительной фирме

В Голосеевском районе Киева запланировали расчистку ручья Вита. Договор за 16 млн гривен КП “Плесо” подписало с ГП “Укрводсервис”: компанию еще в 2017 году обвиняли в “покровительстве” незаконной добычи песка на Киевщине под видом расчистки водоемов.

Как написала "КиевVласть", хоть по этому тендеру работы и не очень масштабные, но на их выполнение подрядчику отвели аж полтора года.

Издание со ссылкой на объявления электронной системы публичных закупок ProZorro отметило, что 3 июня “Плесо” заключило договор с “Укрводсервисом” на проведение работ по расчистке и благоустройству ручья в пределах улиц Пироговский путь и Днепровское шоссе.

Ручей в Киеве КиевVласть

Согласно договору, подрядчик должен будет до конца 2020 года провести подготовительные и земляные работы, а также благоустройство территории: высадку саженцев, посев луговых газонов, установку водоохранных знаков.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, компания “Укрводсервис” была зарегистрирована 8 декабря 2003 года, уставный капитал ГП – 4,4 млн гривен. Основным видом деятельности являлись исследования и разработки в области естественных наук и инженерии. С 2013 года обязанности руководителя предприятия выполняет Юрий Погорильчук, который также является одним из учредителей ПК “Карат Сервис”.

Конкуренцию в тендере ГП “Укрводсервис” составляли еще 2 компании – ЧП “Мостостроительное управление №1” и ООО “Гидростройэнергоавтоматика”.

Так, в 2017 году активисты общественной организации “Стоп Коррупции” заподозрили “Укрводсервис” в причастности к получению взяток от одного из скандальных бизнесменов Валентина Рака.

По информации ОО, Рак более 7 лет являлся организатором и руководителем преступного бизнеса по незаконной добыче песка в селах Погребы и Пуховка (Броварской район), на озере Миколайчик (Голосеевский район), возле ТЦ Sky Мall, в селе Шпитьки и других местах.

За годы управления незаконными песчаными точками Рак изобрел схемы прикрытия своей преступной деятельности официальными документами. Он заключал договоры на расчистку водоемов и благоустройство берегов с местными сельсоветами и "Укрводсервисом", после чего, не выполняя обязательств по договорам, добывал там песок. Взятки якобы платил руководству ГП и местным правоохранителям.

По данным Zакупівлі, начиная с 2008 года в результате участия в публичных закупках ГП "Укрводсервис" заключило 31 договор на общую сумму 67,4 млн гривен. Самый дорогостоящий договор компании – именно по расчистке и благоустройству ручья Вита.

Так, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко. КП подчиняется Управлению экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА), которое возглавляет Андрей Малеваный. Курирует это направление замглавы КГГА Владимир Слончак.

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