Предприниматели снова вышли на митинг в центре Киева: что требовали

В воскресенье, 3 мая, представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг под названием #SaveФОП в центре Киева.

На Майдане и под зданием Офиса президента предприниматели требовали ослабить карантин и позволить им зарабатывать, сообщает hromadske (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предприниматели снова вышли на митинг в центре Киева hromadske.ua

Всего на митинг вышли около сотни людей. Сначала люди собрались на Майдане. А затем присоединились к активистам Автомайдана, которые приехали поддержать предпринимателей до Офиса президента.

Предприниматели снова вышли на митинг в центре Киева hromadske.ua

Как рассказал один из участников акции, его бизнес закрыт на карантин с 18 апреля. Он призывает власть разрешить предпринимателям работать с соблюдением санитарных требований. Также он просит выдать предпринимателям финансовую помощь, в случае продления действия ограничений.

Предприниматели снова вышли на митинг в центре Киева hromadske.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требовали отменить карантин с 1 мая.