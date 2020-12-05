Предприниматели рынка "Столичный" в Киеве обвинили Молчанову в рейдерстве

Фермеры и предприниматели рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", что в пригороде Киева, вынуждены стоять на морозе, чтобы защитить свои рабочие места от рейдеров.

Корреспонденты OBOZREVATEL попытались разобраться в ситуации, возникшей вокруг крупнейшего в Украине оптового рынка свежих продуктов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Современные рыночные инновации" и владельца компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Собственно, якобы по их инициативе под стенами рынка псевдоактивисты развернули кампанию, которая дискредитирует не только администрацию "Столичного", но и каждого посетителя рынка. Впрочем, обнародовать хотя бы какие-то факты они не могут.

Фермеры, со своей стороны, в руках держали плакаты с надписями "Молчанова – оставь нас в покое!" и "Фермеры против застройки "Столичного"". Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

"Это наш хлеб. Мы так живем. Детей, внуков – всех надо кормить", – говорит в комментарии OBOZREVATEL фермер из Хмельницкой области Татьяна.

Предприниматель Давид отметил, что на месте рынка "хотят построить дома". "Это бред какой-то", – не сдерживает он своего возмущения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный" со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой.