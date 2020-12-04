Предприниматели прошли маршем по центру Киева. Видео

Протестующие движения "SaveФОП!" в Киеве во время акции "Налоговый майдан" в пятницу, 4 декабря, прошли маршем по центру столицы.

Предприниматели направились от парламента по улице Грушевского на Крещатик. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Затем от Бессарабского рынка они поднялись по улице Круглоуниверситетской к Офису президента и вернулись под Верховную Раду.

Митингующие требуют отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.

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