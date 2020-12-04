Предприниматели прошли маршем по центру Киева. Видео
Протестующие движения "SaveФОП!" в Киеве во время акции "Налоговый майдан" в пятницу, 4 декабря, прошли маршем по центру столицы.
Предприниматели направились от парламента по улице Грушевского на Крещатик. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Затем от Бессарабского рынка они поднялись по улице Круглоуниверситетской к Офису президента и вернулись под Верховную Раду.
Митингующие требуют отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в пятницу, 4 декабря, движение "SaveФОП!" устроило протестную акцию "Налоговый майдан" под Верховной Радой Украины. Она началась в 9:00.
3 декабря под парламентом также прошел пикет при участии профсоюзов и предпринимателей. Люди требовали надлежащего финансирования госпредприятий, выплаты долгов по зарплатам и отмены антипрофсоюзных законопроектов.
2 декабря под Верховной Радой также протестовали ФЛП и представители профсоюзов.
Протесты у стен парламента были и 1 декабря. Тогда участники налогового "майдана" даже перекрыли движение в правительственном квартале.
В тот день Верховная Рада пошла им навстречу и отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП до января 2022 года.