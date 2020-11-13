Предприниматель объявил спортмагазин "Велосипедной церковью", чтобы обойти карантин

Киевский предприниматель Алексей Кушка решил превратить свой веломагазин в "Велосипедную Церковь Украины", чтобы не попасть под ограничения карантина выходного дня.

О своем решении Кушка сообщил в Facebook. Он уточнил, что подает на регистрацию устав Всеукраинской Религиозной Организации "Велосипедная Церковь Украины".

Предприниматель уже назвал себя велопастором и подчеркнул, что это не шутка.

"Наша миссия нести светлое, велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь", – написал Кушка.

Он пригласил людей присоединиться к его церкви в сложные времена для граждан и помолиться за здоровье руководства государства, городов, поселков, учреждений, родных и близких.

Пользователям в комментариях идея предпринимателя понравилась.

Кто-то поинтересовался, можно ли в новой церкви крестить ребенка, кто-то предложил открыть вело-часовенку в другом городе, всю прибыль назвать пожертвованиями и не платить с нее налоги.

Некоторые пользователи развили идею предпринимателя и предложили открывать храмы в кинотеатрах.

Однако некоторых возмутило использование христианских символов в такой затее, поскольку это задевает чувства верующих.

Киевлянин решил превратить веломагазин в церковь Facebook Алексея Кушки

Устав "Велосипедной Церкви Украины" Facebook Алексея Кушки

Пользователям понравилась идея предпринимателя Facebook Алексея Кушки

Как писал OBOZREVATEL, во Львове на заседании исполнительного комитета горсовета приняли решение сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялся карантин выходного дня.