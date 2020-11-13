Предприниматель объявил спортмагазин "Велосипедной церковью", чтобы обойти карантин
Киевский предприниматель Алексей Кушка решил превратить свой веломагазин в "Велосипедную Церковь Украины", чтобы не попасть под ограничения карантина выходного дня.
О своем решении Кушка сообщил в Facebook. Он уточнил, что подает на регистрацию устав Всеукраинской Религиозной Организации "Велосипедная Церковь Украины".
Предприниматель уже назвал себя велопастором и подчеркнул, что это не шутка.
"Наша миссия нести светлое, велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь", – написал Кушка.
Он пригласил людей присоединиться к его церкви в сложные времена для граждан и помолиться за здоровье руководства государства, городов, поселков, учреждений, родных и близких.
Пользователям в комментариях идея предпринимателя понравилась.
Кто-то поинтересовался, можно ли в новой церкви крестить ребенка, кто-то предложил открыть вело-часовенку в другом городе, всю прибыль назвать пожертвованиями и не платить с нее налоги.
Некоторые пользователи развили идею предпринимателя и предложили открывать храмы в кинотеатрах.
Однако некоторых возмутило использование христианских символов в такой затее, поскольку это задевает чувства верующих.
Как писал OBOZREVATEL, во Львове на заседании исполнительного комитета горсовета приняли решение сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялся карантин выходного дня.