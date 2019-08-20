Празднование Дня Независимости: в Киеве ограничат движение транспорта

В пятницу, 23 августа украинцы будут отмечать День государственного флага, а в субботу, 24 августа, – День Независимости. На выходных в городах страны запланировано проведение различных праздничных мероприятий.

В Киеве в период праздников запретят или ограничено движение транспорта на некоторых городских маршрутах. Об этом информирует пресслужба КГГА.

В Киеве ограничат движение транспорта на День Независимости 2019 dobovo.com

Какие улицы перекроют в Киеве на выходных

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 – на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины".

24 августа с 08:00 до 22:00 – ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины. С 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины").

24-25 августа – ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Кроме того, временно будет ограничено движение на таких участках города:

22 августа с 18:00 до 23:00 – на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик.

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа – на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской, на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик, на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской, на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, на ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади (в случае необходимости – на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади, на ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, на аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

24 августа с 10:00 до 12:00 ограничат движение на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

28 августа с 09:00 до 12:00 – на Воздухофлотском проспекте (от Соломьянськой площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Стоит отметить, что в период праздников будет запрещена парковка транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа на аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция шествия ко Дню Независимости Украины.

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