Правый и левый берег Киева сковали огромные пробки: карты "красных" улиц

В Киеве утром 8 апреля большинство дорог сковали 8-балльные пробки. Огромный затор образовался на проспекте победы от метро "Берестейская" и до Шулявки, где движение затруднено из-за перекрытия путепровода.

Также водители застряли на просп. Леся Курбаса и Комарова. Улица Вадима Гетьмана, частично перекрытая из-за ремонта Шулявского моста, на картах пробок Google полностью отмечена "красным".

В Соломенском районе проезд осложнен в районе аэропорта "Киев", на проспекте Лобановского и ул. Народного Ополчения.

Пробки в Киеве Google-карты

Пробки в Киеве Google-карты

В Шевченковском районе водители стоят в пробках в районе Лукьяновки и на ул. Черновола. В центре Киева медленно едет бульвар Шевченко, ул. Малоподвальная и Михайловская.

Пробки в Киеве Google-карты

Мосты с правого на левый берег Днепра традиционно стоят в заторах. Самыми загруженными оказались Южный, Патона и Северный.

Пробки на мостах Google-карты

На левом береге большой затор в районе Осокорков, Позняков и метро "Славутич", на Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, ул. Здолбунивской, огромная пробка на проспекте Соборности и ул. Вифлиемской.

Пробки в Киеве

На въездах в Киев затор образовался на пути из Крюковщины.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 16 марта окончательно перекрыли движение на Шулявском мосту. Объезд транспорта организован по соседним улицам.

18 марта стало первым рабочим днем после перекрытия Шулявского моста. Все объездные дороги оказались скованными восьмибалльными пробками, а на некоторых участках затруднения движения были даже после часа пик.

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев.

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