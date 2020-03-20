Правительство объявит ЧС в Киеве и нескольких областях – СМИ

Кабинет министров Украины объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и еще трех областях из-за распространения коронавируса COVID-19 на заседании 20 марта.

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Такую информацию опубликовала "Украинская правда" со ссылкой на двух собеседников из числа министров. По их словам, правительство "ЧС должно ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях".

"Чрезвычайную ситуацию в трех областях и Киеве должны принять. И еще много всего", – сказал один из собеседников.

СМИ заявило, что правительство объявит ЧС в Киеве и нескольких областях

"Все то же – борьба с коронавирусом", – отметил другой.

По информации источников издания, в повестке дня правительства будут только вопросы борьбы с этим вирусом.

Чем отличается ЧС от ЧП

Режим чрезвычайной ситуации – это повышенная готовность гражданской безопасности, координация работы всех ведомств, усиленные меры безопасности. Важно не путать ЧС (чрезвычайная ситуация) с ЧП (чрезвычайное положение).

Чрезвычайная ситуация – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлением чрезвычайного положения.

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