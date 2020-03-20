Правительство объявит ЧС в Киеве и нескольких областях – СМИ

Кабинет министров Украины объявит чрезвычайную ситуацию в Киеве и еще трех областях из-за распространения коронавируса COVID-19 на заседании 20 марта.
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Такую информацию опубликовала "Украинская правда" со ссылкой на двух собеседников из числа министров. По их словам, правительство "ЧС должно ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях".
"Чрезвычайную ситуацию в трех областях и Киеве должны принять. И еще много всего", – сказал один из собеседников.
СМИ заявило, что правительство объявит ЧС в Киеве и нескольких областях
"Все то же – борьба с коронавирусом", – отметил другой.
По информации источников издания, в повестке дня правительства будут только вопросы борьбы с этим вирусом.
Чем отличается ЧС от ЧП
Режим чрезвычайной ситуации – это повышенная готовность гражданской безопасности, координация работы всех ведомств, усиленные меры безопасности. Важно не путать ЧС (чрезвычайная ситуация) с ЧП (чрезвычайное положение).
Чрезвычайная ситуация – это всего лишь "желтый цвет" перед объявлением чрезвычайного положения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Черновицкойи Житомирской области с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Позже, 18 марта, и в Киевской области ввели режим ЧС из-за вспышки коронавируса.
В Днепропетровской области 20 марта тоже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Пока решение носит формальный характер.
По состоянию на 20 марта власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Надо только осуществить юридические процедуры относительно соответствующих документов.
Коронавирус в Украине продолжил набирать обороты – по состоянию на 20 марта заболели уже 26 человек в разных областях и 3 из них умерли.
В Украине полностью выздоровел первый пациент из Черновцов, который заразился коронавирусом.
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