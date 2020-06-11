Правительство готово вмешаться в скандал с "Укрбуд" – Шмыгаль
Правительство знает о проблеме с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.
Об этом на пресс-конференции в четверг, 11 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Проблема "Укрбуда" Кабмину знакома. Сейчас это проблемой занимается мэр столицы, но правительство готово подставить плечо. Мы там где это необходимо включаемся и помогаем. Этот вопрос на контроле у правительства", – сказал он.
Напомним, что в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
15 мая суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".
Министр обороны Украины Андрей Таран попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля прекратить суды вокруг компании "Укрбуд", чтобы завершить строительство ее жилых комплексов.
28 мая домашний арест бывшего нардепа и скандального киевского застройщика Максима Микитася заменили на арест с правом залога в 100 миллионов гривен.