В центре Киева произошел масштабный пожар

В центре Киева в кафе недалеко от площади Льва Толстого 27 апреля произошел пожар.
Видео с места события распространили пользователи в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала). На записи, которая велась с расстояния около сотни метров, видно, как столб дыма поднимается над крышей жилого дома.
"Произошло возгорание в вентиляционном шкафу кафе на ул. Шота Руставелли, но сотрудники огнетушителем погасили очаг еще до прибытия спасателей", ― рассказали в комментарии для "Обозревателя" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве.
Как сообщили в УНН, кафе, в котором произошло ЧП, находится по адресу ул. Шота Руставелли, 8 на первом этаже жилой пятиэтажки.
Как писал "Обозреватель", под Киевом загорелся ресторанный комплекс.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.