Опубликован топ-7 мест Киева, которые исчезли навсегда. Впечатляющие фото

В сети обнародовали топ-7 мест в Киеве, которые исчезли с лица города. Среди них: кинотеатр "Колос", ресторан "Столичный", винный погреб "Троянда Закарпаття" и танцплощадка "Жаба".

О старинных местах написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Также были опубликованы невероятные фото локаций (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Приводим список из 7 мест в Киеве, которые уже не удастся увидеть своими глазами:

Кинотеатр "Колос" (район Нижнего и Верхнего валов).

Его открыли в начале 30-х годов прошлого века в помещении бывшего магазина тканей. В деревянном кинотеатре не было ни туалета, ни буфета, ни системы отопления, но он все равно всегда был полон. В 1953 году "Колос" сгорел до фундамента, но его восстановили. Второго пожара в 1977-м тот не выдержал – кинотеатр снесли.

Кинотеатр "Колос" Клуб коренного киевлянина

Ресторан "Столичный" (ул. Крещатик, 5)

Когда-то был самым модным рестораном, где отдыхала вся элита города. Со временем о заведении пошла дурная слава – заведующую производством ресторана обвинили в финансовых махинациях. Уже в 2003 году "Столичный" снесли.

Ресторан "Столичный" Клуб коренного киевлянина

Сенной рынок

В 1958 году в столице Украины закончили сооружение Сенного рынка, который тогда был самой большой крытой торговой площадью в СРСР. В 1990-х и 2000-х там располагался большой блошиный рынок. В 2004 году Сенной закрыли на капремонт, который так и не сделали. А в 2005 рынок разрушили.

Сенной рынок Клуб коренного киевлянина

Каток

Открылся для любителей кататься на льду в 2004 году и работал лишь пять лет. В 2009 году его закрыли – якобы из-за убытков. После там появился ночной клуб, который тоже просуществовал недолго.

Каток Клуб коренного киевлянина

Развлекательный комплекс "Шато-де-Флер" (Мариинский парк)

В конце XIX века на месте нынешнего стадиона "Динамо" построили первый развлекательный комплекс в Киеве под названием "Шато-де-Флер" ("Замок цветов"). В нем был ресторан, танцевальный зал, летний театр, кафе и пивной бар с садом. Заведение просуществовало до 1917 года, а стадион появился уже в 1933 году.

Развлекательный комплекс "Шато-де-Флер" Клуб коренного киевлянина

Винный погреб "Троянда Закарпаття" (Большая Васильковская)

Напротив кинотеатра "Киев" раньше был винный магазин "Троянда Закарпаття" с погребом, где всегда можно было продегустировать бочковое вино.

Винный погреб "Троянда Закарпаття" Клуб коренного киевлянина

Танцплощадка "Жаба" (Арка дружбы народов)

Культовое место 1950-70-х располагалось на склоне Днепра, вблизи Арки дружбы народов. Название получило благодаря навесу над эстрадой, напоминавшему лягушку. На площадке всегда было много людей. В 70-х ее закрыли, а в 2000-х – снесли остатки конструкций.

Танцплощадка "Жаба" Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие архивные фото из киевского военного госпиталя времен Первой мировой войны (1914 – 1918 год). Они тронули пользователей, которые начали активно комментировать пост.

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