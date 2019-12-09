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9 декабря • обновлено в 13:19
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Появился топ-10 мест с самым грязным воздухом на Киевщине: список

1.6т
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Назван топ-10 точек в Киевской области, где уровень загрязнения воздуха по состоянию на начало декабря был самым большим.

Список опубликовал журнал "НВ" со ссылкой на данные SaveEcoBot. Наблюдения велись в течение почти 48 часов – с 21:00 1 декабря и до 20:00 3 декабря.

Рейтинг составили на основе количества часов, когда загрязненность воздуха превышала допустимый уровень.

На Киевщине измерили уровень загрязнения воздуха

На Киевщине измерили уровень загрязнения воздуха

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"Убийцы атмосферы Киева": что известно про основные загрязнители воздуха

  1. Ул. Салютная, 5а, г. Киев, Шевченковский район – 32 часа.

  2. Ул. Шевченко, 145/1, 165а, г. Борисполь – 26 часов.

  3. Майдан Незалежности, 18/2, г. Киев, Шевченковский район –17 часов.

  4. Ул. Семьи Кульженко, 31, г. Киев, Оболонский район – 7 часов.

  5. Ул. Кирова, 40, пгт. Чабаны – 7 часов.

  6. Ул. Николая Матеюка, 5а, г. Киев, Деснянский район – 6 часов.

  7. Пр-т. Науки, 42, г. Киев, Голосеевский район – 3 часа.

  8. Б-р. Независимости, 4а, г. Бровары – 2 часа.

  9. Ул. Варшавская, 114, г. Ирпень – 2 часа.

  10. Ул. Набережная, 3, с. Тарасовка – 2 часа.

Уровень загрязнения воздуха на Киевщине

Уровень загрязнения воздуха на Киевщине

НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в городе ситуация с загрязнением воздуха – контролируемая, превышение нормы по выбросу вредных веществ зафиксировано лишь вблизи крупных транспортных артерий.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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