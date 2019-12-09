Появился топ-10 мест с самым грязным воздухом на Киевщине: список

Назван топ-10 точек в Киевской области, где уровень загрязнения воздуха по состоянию на начало декабря был самым большим.

Список опубликовал журнал "НВ" со ссылкой на данные SaveEcoBot. Наблюдения велись в течение почти 48 часов – с 21:00 1 декабря и до 20:00 3 декабря.

Рейтинг составили на основе количества часов, когда загрязненность воздуха превышала допустимый уровень.

На Киевщине измерили уровень загрязнения воздуха Википедия

Ул. Салютная, 5а, г. Киев, Шевченковский район – 32 часа. Ул. Шевченко, 145/1, 165а, г. Борисполь – 26 часов. Майдан Незалежности, 18/2, г. Киев, Шевченковский район –17 часов. Ул. Семьи Кульженко, 31, г. Киев, Оболонский район – 7 часов. Ул. Кирова, 40, пгт. Чабаны – 7 часов. Ул. Николая Матеюка, 5а, г. Киев, Деснянский район – 6 часов. Пр-т. Науки, 42, г. Киев, Голосеевский район – 3 часа. Б-р. Независимости, 4а, г. Бровары – 2 часа. Ул. Варшавская, 114, г. Ирпень – 2 часа. Ул. Набережная, 3, с. Тарасовка – 2 часа.

Уровень загрязнения воздуха на Киевщине НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в городе ситуация с загрязнением воздуха – контролируемая, превышение нормы по выбросу вредных веществ зафиксировано лишь вблизи крупных транспортных артерий.

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