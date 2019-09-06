В Киеве выходными, 7 и 8 сентября, будет теплая осенняя погода без дождя. Дневная температура достигнет +24...+27 градусов.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она опубликовала карту с прогнозом.

"В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов", – отметила Диденко.

Появился неожиданный прогноз погоды на осенние выходные в Киеве

Как сообщил Укргидрометцентр, в столице Украины в субботу и воскресенье небо покроют облака, однако и солнце часто будет появляться. Ветер – 5-10 м/с.

Днем 7 сентября температура достигнет +24...+26, а 8-го ожидается +25...+27 градусов. Ночью в субботу будет +12...+14, а в воскресенье столбики поднимутся не выше +13...+15 градусов.

Прогноз погоды Скирншот

Карта погоды Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этого времени года.

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