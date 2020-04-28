В сети появилось видео с общежитием в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19.
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Общежитие принадлежит частному высшему учебному заведению – Киевскому международному университету, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В заведении сначала стало плохо 22-летнему студенту – он потерял сознание. После этого ему сделали ПЦР-тест и узнали о наличии COVID-19.
В общежитии на Киевщине произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация
Тогда в общежитии начали массовое тестирование жителей. Так, коронавирус обнаружили у шести студентов и коменданта.
Всего там проживает около 150 человек, большинство из них – студенты-иностранцы. По состоянию на 28 апреля в общежитие никого не пускали, а из него – никого не выпускали.
Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.
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