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28 апреля • обновлено в 15:35
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Появилось видео с общежитием на Киевщине, где произошла вспышка COVID-19

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В сети появилось видео с общежитием в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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Общежитие принадлежит частному высшему учебному заведению – Киевскому международному университету, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В заведении сначала стало плохо 22-летнему студенту – он потерял сознание. После этого ему сделали ПЦР-тест и узнали о наличии COVID-19.

В общежитии на Киевщине произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

В общежитии на Киевщине произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

Тогда в общежитии начали массовое тестирование жителей. Так, коронавирус обнаружили у шести студентов и коменданта.

Всего там проживает около 150 человек, большинство из них – студенты-иностранцы. По состоянию на 28 апреля в общежитие никого не пускали, а из него – никого не выпускали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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