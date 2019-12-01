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1 декабря • обновлено в 22:13
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/ Жизнь столицы

Крещатик без рекламы, Майдан с Лениным: появились впечатляющие архивные фото Киева

3.4т
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Появилась впечатляющая подборка снимков Киева в ХХ веке. На ней изображена улица Крещатик без рекламных щитов, но с гастрономом, а на Майдане независимости нет ТЦ "Глобус", зато стоит памятник советскому политику Владимиру Ленину.

Подборка принадлежит Борису Градову, который с середины 50-х работал фотокорреспондентом журнала "Украина". Ее опубликовало издание The Village Украины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Градов родился 1908 года в Саратовской губернии Российской империи, а затем вместе с женой Ириной Пап попал в Киев, где начал работать в местных изданиях. Сред самых известных снимков фотографа – портреты писателя Максима Горького и космонавта Юрия Гагарина. За время работы в Киеве Градов снимал Крещатик и жителей города. Умер в 1988 году.

1975, Киев, Центральный гастроном на Крещатике

1975, Киев, Центральный гастроном на Крещатике

The Village Украина/Борис Градов

Фотоархив был сохранен благодаря Анатолию Карминскому. С помощью потомков Градова фотограф Валерий Милосердов начал приводить в порядок семейный фотоархив мастера.

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Фотограф Борис Градов

Фотограф Борис Градов

The Village Украина/Ирина Пап

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке

Центр Киева в ХХ веке

The Village Украина/Борис Градов

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса. Так, он объединил современные цветные и старые черно-белые снимки.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
И тогда в Киеве не проходили факельные шествия и гей - парады! Плохо было???
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4
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Что, наелись нарабства, ностальгия в окно постучалась?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Счастливые лица, бесплатные квартиры, медицина и образование. Отсутствие безработицы и безопасные для детей дворы... Вот стоило всё это менять на олигархов и кружевные трусики?
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6
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Petrov Valery, в Европу захотели.
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