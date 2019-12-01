Крещатик без рекламы, Майдан с Лениным: появились впечатляющие архивные фото Киева

Появилась впечатляющая подборка снимков Киева в ХХ веке. На ней изображена улица Крещатик без рекламных щитов, но с гастрономом, а на Майдане независимости нет ТЦ "Глобус", зато стоит памятник советскому политику Владимиру Ленину.

Подборка принадлежит Борису Градову, который с середины 50-х работал фотокорреспондентом журнала "Украина". Ее опубликовало издание The Village Украины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Градов родился 1908 года в Саратовской губернии Российской империи, а затем вместе с женой Ириной Пап попал в Киев, где начал работать в местных изданиях. Сред самых известных снимков фотографа – портреты писателя Максима Горького и космонавта Юрия Гагарина. За время работы в Киеве Градов снимал Крещатик и жителей города. Умер в 1988 году.

1975, Киев, Центральный гастроном на Крещатике The Village Украина/Борис Градов

Фотоархив был сохранен благодаря Анатолию Карминскому. С помощью потомков Градова фотограф Валерий Милосердов начал приводить в порядок семейный фотоархив мастера.

Фотограф Борис Градов The Village Украина/Ирина Пап

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Центр Киева в ХХ веке The Village Украина/Борис Градов

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса. Так, он объединил современные цветные и старые черно-белые снимки.

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