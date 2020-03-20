Появились результаты тестов военного пенсионера с подозрением на коронавирус

В госпитализированного в Киеве пенсионера Министерства обороны Украины, у которого заподозрили заболевания коронавирусом COVID-19, не выявили инфекции.

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Об этом написала служба связей с общественностью Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook. Соответствующие результаты исследования поступили из Киевского городского лабораторного центра.

"У пенсионера Министерства обороны Украины, который обратился с жалобами на состояние здоровья в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", коронавирусной инфекции нет", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

У мужчины диагностировали пневмонию. Его поместили под постоянное медицинское наблюдение. Состояние здоровья пациента – удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.

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