Появились первые фото Андреевской церкви в Киеве после реставрации

Министр культуры Украины Александр Ткаченко опубликовал первые фото Андреевской церкви в Киеве после реставрации.

На своей странице в Facebook чиновник сообщил, что уже 13 января в храме состоится первая церковная служба, а с 15 декабря посетить его сможет каждый желающий. Ткаченко напомнил, что реставрационные работы в церкви продолжались 11 лет, 5 из которых она была закрыта.

"11 лет реставрационно-ремонтных работ, 5 из которых собор был закрыт. Благодарен команде, благодаря таланту которых место силы снова открыто для посетителей", – написал министр.

"Уверен, вы будете поражены убранством храма. Особенно поражает иконостас, который возвращен к первоначальному замыслу выдающегося архитектора Растрелли. Увиденное собственными глазами доказывает важность для страны реализации президентской инициативы "Большая Реставрация", – отметил Ткаченко.

Он так же рассказал, что открытие церкви сопровождалось симфониями Вивальди, Баха и украинских музыкальный гениев – композиторов Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали черно-белую картину с Софийским собором в Киеве, созданную в 1854 году.