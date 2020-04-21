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21 апреля • обновлено в 20:15
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Появились новые подробности о вспышке COVID-19 в общежитии Вишневого. Фото

2.4т
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Тесты на коронавирус COVID-19 в общежитии Вишневого Киевской области стали делать только спустя почти неделю после первой смерти.

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Об этом рассказала местная жительница Оксана Короленко, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS. По ее словам, женщина скончалась 14 апреля, а тестировать стали после обращений в соцсетях через шесть дней (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Тесты сделали через неделю после смерти: появились новые подробности о вспышке COVID-19 под Киевом

По ее словам, когда опечатывали комнату, где жила первая умершая, администрация общежития сказала правоохранителям, что с остальными все в порядке.

Местная жительница добавила, что большинство людей изолировались сразу после введения карантина в Украине.

Водитель скорой помощи уточнил, что 20 апреля было сделано 50 тестов, а 21 – около 100.

Тесты сделали через неделю после смерти: появились новые подробности о вспышке COVID-19 под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое скончались.

В ОГА уточнили, что результаты тестов будут вечером 22 апреля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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