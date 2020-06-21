Появились фото изнутри взорвавшейся в Киеве многоэтажки
Появились фотографии изнутри разрушенного взрывом дома на Позняках.
Снимки опубликовали на Facebook-странице "ДТП Киев". На кадрах видно развороченные взрывом стены дома, выбитые окна, уничтоженные предметы интерьера и разбитый лестничный пролет. Также на фотографиях присутствуют работающие на месте спасатели.
"Соседние дома проверят специалисты, а что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов", – сообщили в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.
При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.
Сотрудники ГСЧС действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.
В МВД рассматривают две версии взрыва.
Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что взрывная волна "прошла по земле", оставив трещину.
Позже спасатели заявили о риске обвала здания – его начали укреплять.