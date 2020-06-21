Появились фото изнутри взорвавшейся в Киеве многоэтажки

Появились фотографии изнутри разрушенного взрывом дома на Позняках.

Снимки опубликовали на Facebook-странице "ДТП Киев". На кадрах видно развороченные взрывом стены дома, выбитые окна, уничтоженные предметы интерьера и разбитый лестничный пролет. Также на фотографиях присутствуют работающие на месте спасатели.

"Соседние дома проверят специалисты, а что делать с домом, где произошел взрыв, решат после вывода конструкторов", – сообщили в публикации.

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

Фото изнутри киевской многоэтажки после взрыва Facebook-страница "ДТП Киев"

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