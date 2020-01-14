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14 января • обновлено в 13:31
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Потоп в Ocean Plaza: появились эксклюзивные фото с места ЧП

2.8т
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На месте прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве идут ремонтные работы. На улицах, пострадавших от ЧП, заметно скопление специальной техники.

Фото с места происшествия предоставил корреспондент OBOZREVATEL. На кадрах видны провалы в асфальтном покрытии. Из некоторых ям до сих пор идет пар. Следовательно, бригадам рабочих еще не удалось полностью устранить последствия аварии.

К ее ликвидации привлекли множество экскаваторов, на дороге видны огромные насыпи песка, что свидетельствует о серьезном масштабе повреждений теплосети.

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

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Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Напомним, больше фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть тут. Кроме того, OBOZREVATEL заснял происходящее возле ТЦ с высоты птичьего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Потоп в Ocean Plaza" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Место
Украина Киев
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