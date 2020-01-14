Потоп в Ocean Plaza: появились эксклюзивные фото с места ЧП

На месте прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве идут ремонтные работы. На улицах, пострадавших от ЧП, заметно скопление специальной техники.

Фото с места происшествия предоставил корреспондент OBOZREVATEL. На кадрах видны провалы в асфальтном покрытии. Из некоторых ям до сих пор идет пар. Следовательно, бригадам рабочих еще не удалось полностью устранить последствия аварии.

К ее ликвидации привлекли множество экскаваторов, на дороге видны огромные насыпи песка, что свидетельствует о серьезном масштабе повреждений теплосети.

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Последствия ЧП в Ocean Plaza

Напомним, больше фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть тут. Кроме того, OBOZREVATEL заснял происходящее возле ТЦ с высоты птичьего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza произошел из-за гидравлического испытания. По его словам, аварийной тепломагистраль не была.

По состоянию на утро 14 января вода ушла самотеком из помещений ТРЦ Ocean Plaza, которые были затоплены.

Власти Киева намерены компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети 13 января.

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