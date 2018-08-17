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Потоп после бури на Крещатике: озвучена неожиданная причина

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Причиной затопления Крещатика после урагана, пронесшегося по Киеву в ночь на 16 августа, является незаконная реконстуркция зданий, а не игнорирование чистки ливнестоков.

В частности, собственники некоторых объектов в центре украинской столицы несанкционированно изменили глубину подвалов и изолировали трубы, по которым должна стекать вода, написал эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

"Знаю, что собственники зданий, близкие к Славе Супруненко (бывший зять экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. — Ред.), проведя реконструкцию без соответствующих разрешений и согласований, не только углубили подвалы на 8-10 метров по адресу Крещатик, 44 и 48, но и забетонировали ливнестоки, которые находятся во дворах. Все эти действия, естественно, привели к изменению течения вод. Получается, Виталий не виноват ", — отметил он.

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По данным OBOZREVATEL, речь идет об Артуре Маргулисе, который является официальным бенефициаром объекта, где незаконно провели реконструкцию.

Напомним, ночная буря в центре Киева сильно разрушила здание бывшего Центрального гастронома по адресу Крещатик, 40/1. С него сорвало баннер, которым остатки дома прикрывались после масштабного пожара в 2017 году. Также непогода разрушила часть фасада, повалила ограждения вокруг заброшенной постройки.

Персона
Василий Горбаль
Место
УкраинаКиев
Объект
Крещатик
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