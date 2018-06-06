"Постоянно нападают": в Киеве хищники начали атаковать людей прямо на улицах

В Киеве вороны атаковали женщину и пробили ей голову клювом.

Инцидент произошел во дворе дома на просп. Науки, 4, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Это случилось 5 мая, примерно в 19:00. Вороны напали на женщину и клювом пробили ей голову. Пострадавшую госпитализировали врачи "скорой помощи". Местные жители говорят, что где-то в этом месте у ворон гнездо и таким образом они его охраняют", ― рассказали очевидцы.

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В комментариях к посту нашлись и другие пострадавшие от нападения ворон.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

"У меня возле дома тоже воронье гнездо, вчера ворона на каждого человека пикировала и била крыльями. Вроде просто пугала, но кто знает, что ей дальше стрельнет в голову", ― написал Вадим Давыдюк.

Также комментаторы отметили, что эти птицы отличаются злопамятностью и могут мстить обидчикам.

"Один раз наблюдала картину: мужик в кепке подобрал вороненка и отнес то ли в подъезд, то ли за дом. Так ворона нападала на каждого проходящего мужика в кепке", ― рассказала пользовательница Ася Павловна.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

"Постоянно нападают на мою маленькую собаку", ― написала Яна Станиславская, которая и сама была жертвой вороньих атак.

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