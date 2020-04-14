Сеть растрогал пост матери киевского вирусолога Константина Зализко, который работает в государственной вирусологической лаборатории, где делают ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

О сыне киевлянка Валентина Зализко написала на своей странице в Facebook. Она обратилась к украинцам с призывом оставаться дома и соблюдать правила карантина.

"Это мой сын. Он – не врач. Он – вирусолог, который работает в государственной вирусологической лаборатории, где делают ПЦР-тесты на COVID-19. Уже несколько недель он работает по 12-14 часов в сутки, без выходных, чтобы быстро определить, есть ли в организме человека коронавирус, или – нет. Этих результатов ждут врачи", – подчеркнула киевлянка.

Киевский вирусолог Константин Зализко

"Статистку, которую каждый день нам доносят из брифингов наши чиновники, мы узнаем благодаря таким людям. О них не пишут в соцсетях, но мы должны им также быть благодарными за их труд, как и нашим врачам. Спасибо тебе, родной", – трогательно написала она.

За двое суток пост собрал более 14 тысяч лайков, почти 4 тысячи комментариев и чуть более 4 тысяч репостов. Пользователи начали массово благодарить вирусолога.

"Спасибо!!!", "Пусть хранит Бог вашего сына!!! Всех земных благ ему!!!", "Спасибо!!! Здоровья крепкого!!!", "Пусть Ангел Хранитель оберегает его! Здоровья", "Благодарю!!! Крепкого вам здоровья, выдержки и оптимизма! Пусть Бог хранит вашего сыночка и всю вашу семью", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: