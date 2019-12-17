Коллапс в метро Киева: пассажирам пообещали "резервную систему"

Метро Киева нормализовало работу после масштабного коллапса, который произошел 16 декабря из-за сбоя в системе безналичной оплаты проезда.

"Сегодня (17 декабря. – Ред.) система работает в обычном режиме. Вчера действительно произошел сбой из-за перезагрузки оборудования", – сообщила в эфире ObozTV пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

По словам Макогон, после ЧП сотрудники метрополитена совместно со специалистами коммунального предприятия ГИОЦ – оператора систем электронного билета – начало отрабатывать различные варианты стандартных и нестандартных ситуаций, чтобы в будущем избежать повторения инцидента.

"Также планируется внедрение резервной системы, оффлайновой, которая будет работать с электронным билетом", – рассказала она.

Макогон напомнила, что с апреля 2020 года городской транспорт столицы планируется полностью перевести на электронный билет.

"Сейчас у нас переходной период. С учетом нашего пассажиропотока и оборудования, которое в метрополитене кое-где работает даже не один десяток лет, этот переходной период проходит непросто. Но мы делаем все возможное и сегодня все работает в обычном режиме", – заверила представитель КП.

Коллапс в метро Киева 16 декабря facebook.com/a.i.yuhimenko

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 декабря, в метро Киева временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего пассажирам пришлось стоять в огромных очередях за жетонами, которые обещали упразднить еще в октябре. На станции метро "Площадь Льва Толстого" люди, которые так и не дождались решения проблемы, выломали турникеты вместе с ограждением.

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