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Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

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Президент Украины Петр Порошенко пообедал в солдатской столовой вместе с бойцами 72-й бригады.

Соответствующие фотографии опубликовал в Twitter Капітан Прайс. Судя по снимкам, глава государства отстоял очередь вместе со всеми.

"Просто президент Украины в очереди с бойцами 72-й бригады. И просто ест с воинами по новой системе питания. Листайте дальше", - сказано в подписи к твитту.

На фото можно разглядеть меню: суп, картофельное пюре с мясом, салат с крабовыми палочками, мандарин и томатный сок.

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Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

Twitter Капітан Прайс

Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

Twitter Капітан Прайс

Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

Twitter Капітан Прайс

Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

Twitter Капітан Прайс

Отметим, что 26 января Порошенко встретил военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации в Белой Церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко не первый раз дегустирует солдатскую еду. Так, 17 октября он пообедал с военными в рамках рабочей поездки во Львовскую область в Международном центре миротворчества и безопасности.

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УкраинаКиев
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