Порошенко засекли в очереди за солдатской едой: что ел президент. Фотофакт

Президент Украины Петр Порошенко пообедал в солдатской столовой вместе с бойцами 72-й бригады.

Соответствующие фотографии опубликовал в Twitter Капітан Прайс. Судя по снимкам, глава государства отстоял очередь вместе со всеми.

"Просто президент Украины в очереди с бойцами 72-й бригады. И просто ест с воинами по новой системе питания. Листайте дальше", - сказано в подписи к твитту.

На фото можно разглядеть меню: суп, картофельное пюре с мясом, салат с крабовыми палочками, мандарин и томатный сок.

Twitter Капітан Прайс

Twitter Капітан Прайс

Twitter Капітан Прайс

Twitter Капітан Прайс

Отметим, что 26 января Порошенко встретил военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации в Белой Церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко не первый раз дегустирует солдатскую еду. Так, 17 октября он пообедал с военными в рамках рабочей поездки во Львовскую область в Международном центре миротворчества и безопасности.

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